Bolu'daki yanan otelde 76 canı kurtaracak tek şeydi... İlk müdaheleyi yapan personel açıkladı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dün gece alevler yükseldi. Gece saat 03.30 sıralarında kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, kısa sürede tüm katlara yayılırken adeta can pazarı yaşandı.

Çarşaflardan yaptıkları iplerle inmeye çalıştılar

Yoğun duman ve alevler nedeniyle panik olan otel sakinleri camlardan atlamaya, çarşaflardan ip yaparak otelden inmeye çalıştı. Oteldeki yangın merdivenlerinin işlevselliği hala tartışılırken, çoğu kişi otel çalışanlarının yardımı ile tahliye edildi. Ancak dışarı çıkamayan 76 kişi tatil için geldikleri otelde can verdi.

Yangın sensörleri çalışmadı

Sömestr tatili nedeniyle dolu olan otelin ahşap olması, yangın sensörlerinin çalışmaması yangının bilançosunu ağırlaştırırken itfaiye yangından 45 dakika sonra bölgeye gelebildi. Koca oteli küle çeviren alevler ise 10 saat süren çalışma ile söndürüldü.

9 kişi gözaltına alındı

Facianın ardından olay yerine intikal eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, hayatını kaybeden 76 kişiden 45'inin cenazelerinin yakınlarına teslim edildiğini, cenazeleri tespit edilemeyen vatandaşlar için kimlik tepsiti çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığı ise 51 yaralıdan 29'unun taburcu edildiğini 22 yaralının tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

AFAD son kez arama yapacak

AFAD ve uzman ekiplerin bugün son kez yanan otelde arama çalışması yapacağı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ile 5 Cumhuriyet savcısının ve Başsavcılığın belirlediği bilirkişi heyeti ise yangının çıkış sebebini ve yasal prosedürle ilgili kusur ya da ihmali araştırıyor.

Bayraklar yarıya indi

Facianın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Bugün Bolu'daki yangında hayata veda edenler için yurt genelinde bayraklar yarıya indirildi.

76 canı kurtaracak tek şeydi...

Öte yandan itfaiye gelene kadar, kendi imkanları ile vatandaşları tahliye etmeye çalışan personeller dehşeti anlattı.

Otel görevlisi Halil Gümüş, çalışma arkadaşlarıyla oteldeki yangına ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını söyledi. Gümüş, "Çığlık sesleriyle uyandım. Aslında o sesler hala kulağımda çınlıyor. İnsanların 'Kurtarın beni' demekten başka hiçbir çaresi yoktu. 3 yaşındaki çocuk sallandırılıyordu. İki ekibe bölünerek kendi imkanlarımızla müdahaleye başladık. Yaklaşık 25 kişi kurtardık" dedi. ifadelerini kullandı.

'Yangın alarmı olsa bu kadar insan vefat etmezdi'

İtfaiye gelene kadar arkadaşlarıyla konukları kurtarmaya çalıştıklarını anlatan otel personeli Kemal Gümüş ise o anlara ilişkin, "Birçok kişi kurtulmak için atladı. Bir hemşire arkadaşımız vardı, yangından korkup kendini aşağı attı." diye konuştu.

Gümüş, "Ahşap bir bina. Yangın alarmı olsa bu kadar insan vefat etmezdi. Yani var ama çalışmıyor. Hani insanların çoğu zaten dumandan öldü. Dumandan ölmeyenler aşağı atladı. Korkudan aşağı atladılar zaten" açıklamasında bulundu.