Bolu'nun su kaynağında alarm: Gölköy Barajı yüzde 28’e düştü
Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 28'e kadar düştü. Ocak ayında kar erimeleri ve sağanaklarla yüzde 100 doluluğa ulaşan barajda, sıcak havalar ve çiftçilerin sulama ihtiyacı nedeniyle ciddi azalma yaşandı. Barajda kentin yaklaşık 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak kadar su kaldığı belirtildi. Suyun çekilmesiyle gölde yarım ada görünümü oluştuğu gözlendi.
Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 28 ölçüldü.
Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı'ndaki karların erimesi ve sağanaklarla derelerden gelen su sayesinde ocak ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde, havaların sıcak seyretmesiyle su seviyesi azaldı.
Haziran ayı itibarıyla çiftçilerin sulama ihtiyacının da karşılanmasıyla bu oran ağustosta yüzde 28'e geriledi.
Suyun azalmasıyla gölde yarım ada görüntüsü oluştu.
Baraj gölünde kentin yaklaşık 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak seviyede su kaldığı belirtildi.
Suyun azaldığı gölün kıyısında bazı kişiler ata bindi, bazıları göl çevresinde yürüyüş yaptı.