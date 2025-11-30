Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü: Kar yağışı aralıklarla sürüyor

Bolu'nun yüksek rakımlı bölgeleri gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Köroğlu Dağı'nın zirvesinde bulunan Kartalkaya, Kındıra, Sarıalan ve Aladağ yaylalarında gün içinde etkili olan sağanak, hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle birlikte kara dönüştü.

Yağışın ardından yaylalar ve ormanlık alanlar tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, kar aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.

İl genelinde yağış, yükseklerde kar ihtimali

Meteorolojinin tahminlerine göre Bolu genelinde hafta boyunca yağmur ve bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıkların özellikle gece saatlerinde sıfıra yaklaşması beklenirken, yer yer -1 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

Yağış geçişlerinin ise haftanın ilk günlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. İl genelinde yağmur ve parçalı bulutlu hava hâkim olacakken, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam edebileceği değerlendiriliyor.