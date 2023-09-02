Bolu'ya sokak hayvanı bırakana 5 milyon lira ceza

Bolu Belediye Meclisi'nin 2023 yılı eylül ayı birinci birleşiminde sokak hayvanı sorunu görüşüldü. CHP'li meclis üyeleri Mehmet Korkmaz ve Saadet Dişli ile İYİ Partili Ahmet Yılmaz'ın sokak hayvanlarına ilişkin önergesi ele alındı.

Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bolu'ya çok sayıda hayvan getiriyorlar sağdan soldan. Belediyelerin araçlarıyla bu sokak hayvanlarını bırakıyorlar. Köpekleri bizim mücavir sahamıza bırakıp, kaçıyorlar. Kanunu inceledik. Kanunda buna ilişkin hiçbir hüküm yok. Hayvana kötü muameleye ilişkin hüküm ve cezalar var. Ama bir yere toplu hayvan bırakmanın cezası yok." ifadelerini kullandı.

'Caydırıcı olmak istiyoruz'

Özcan, bu konuda caydırıcı olmak istedikleri için 1 milyon liradan, 5 milyon liraya kadar ceza kesme yetkisi istediklerini vurguladı.

Oylamada Belediye Encümenine, 'sokak hayvanlarını toplu şekilde şehir dışından Bolu'ya getirip bırakan kişi ve kurumlara, 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar para cezası verme yetkisi'ni kapsayan önerge oy birliğiyle kabul edildi.