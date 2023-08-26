Borç yapılandırmada avantajlı ödeme için son tarih yaklaştı

SGK borçlarının yapılandırılmasının ardından borçların ödeme süresi 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Bu tarih de sigorta primi ve yapılandırma borçlarının aynı güne denk gelmesi nedeniyle sistemde yoğunluk oluşturmaması adına 3 Ağustos'a ertelenmişti.

Borç yapılandırmada son tarih

SGK'nın 11 Ağustos'taki açıklamasına göre 3 Ağustos'a kadar borçlarını ödemeyenler için avantajlı ödeme fırsatı 31 Ağustos tarihine dek devam ediyor.

Buna göre bu ayın sonuna kadar borcunu ödeyecekler için katsayı hesaplanmayacak.

Katsayı ödememek için şartlar şöyle sıralandı:

- Peşin ödeme seçeneği tercih edilmek suretiyle yapılandırılan alacaklarının tamamının ilk taksit ödeme süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ilk taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi

- Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilk taksit süresi içerisinde ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırılan tutarın tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi.

Borcunu ödemeyenler, ay sonuna kadar hesaplanacak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammıyla ödemeleri durumunda katsayı avantajından yararlanacak.

Buna göre katsayı avantajından faydalanmak isteyenlerin altı gün daha vakti var.