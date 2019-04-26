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Borç yerine yap-işlet-devret

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Borçlanma politikalarından daha çok, yap-işlet- devret ya da işlet-devret gibi finansman yöntemlerinin uygulanması, belediyemiz açısından daha uygun olacak” dedi.

Borç yerine yap-işlet-devret
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