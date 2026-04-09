Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı
İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki üç kişi, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla gözaltına alındı.
Bornova Belediyesi personeli A.A.'nın çalışmadan maaş aldığı iddiaları üzerine 1 Nisan'da soruşturma başlatıldı.
A.A.'nın 22 Eylül 2025 tarihinde çağrı merkezi müşteri temsilcisi olarak SGK kaydı bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında bu sabah Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İnsan Kaynakları Müdürü P.K., Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A. ve A.A. sabah saatlerinde gözaltına alındı.