Borrell: AB-Türkiye ilişkileri kritik bir noktada

Bloomberg.com'un haberine göre, Borrell, "Liderler yeni yaptırımlar olup olmayacağına karar vermek durumunda kalacaklar" dedi. Şubat ayında AB'nin TPAO'nun iki çalışanına Kıbrıs kıyılarında sondaj nedeniyle varlık dondurma ve seyahat yasağı yaptırımları getirildiği hatırlatıldı.

Borrell, "Hepimiz sahada yaşanan gelişmelerden derin şekilde endişe duyuyoruz" ifadelerini de kullandı. Haberde, konunun AB'nin 10-11 Aralık'ta yapacağı toplantıda ele alınacağının altı çizildi.