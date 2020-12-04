Borrell: AB'de Türkiye'ye yaptırım konusunda isteksiz olan ülkeler var

Euronews'e konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Josep Borrell, kimi AB ülkelerinin Türkiye'ye yaptırım uygulama konusunda isteksiz olduklarını söyledi.

Borrell, gelecek hafta yapılacak AB zirvesi öncesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili Türkiye ile ilişkilerde "önemli bir iyileşme" olmadığını söyledi.

Borrell, Türkiye ve Rusya'nın son dönemde özellikle Akdeniz, Suriye ve Kafkaslar'daki etkisini arttırdığına dikkat çekti.

Yüksek Temsilci, Biden döneminde ABD-AB ilişkilerin geleceği, İran ile nükleer anlaşma, Çin'in Uygurlar politikası, İsrail-Filistin sorunu gibi konuları da değerlendirdi.