Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,58 ve holding endeksi yüzde 0,83 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,85 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1,370 ve 1.340 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.