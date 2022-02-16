Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 24,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,49 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 3,61 ile turizm oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizinde tansiyonun azalsa da risklerin hala masada olduğunu, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak ayına ilişkin toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, yurt içinde yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını dile getirdi.

Yarın veri gündeminde yurt dışında Japonya'da dış ticaret dengesi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.