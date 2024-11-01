Borsa haftayı yükselişle kapattı (1 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,24 değer kazanarak 8.885,00 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 76,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,53 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,88 ile sigorta oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.