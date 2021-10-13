Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,29 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,81 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 1,92 ile bilişim oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.440 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.