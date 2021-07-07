Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,47 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, küresel piyasalarda emtia fiyatlarında devam eden oynaklık ve COVID-19 salgınında delta varyantına ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.