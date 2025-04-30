Borsa İstanbul operasyonu: Gözaltı kararı verilen 15 kişinin isimleri belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına kararı verilen 15 şüphelinin isimleri de belli oldu.
Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.
15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da tespit edilen 15 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri
Gözaltı kararı verilen 15 şüphelinin isimleri de belli oldu. İşte o isimler...
1-Onur Yılmaz
2-Cem Özay
3-Cemal Çetinkaya
4-Emre Kızılırmak
5-Erol Demir
6-Ferhat Ekinci
7-Hasan Mehmetoğlu
8-İbrahim Halil Akbey
9-İzzet Paç
10-Mehmet Yılmaz
11-Mehmet Siraç Yıldırım
12-Murat Güler
13-Osman Özsoy
14-Ömer Yazmacı
15-Suat Hamarat