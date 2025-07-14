Borsa İstanbul soruşturması: 8 kişiye manipülasyon suçlamasıyla gözaltı kararı
Borsa İstanbul'da yapılan manipülasyon soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.
Borsa İstanbul'da pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişler iddiasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülasyon yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.