Borsa İstanbul’da Ekonomi Muhabirlerine Eğitim Programı gerçekleşti

Eğitime Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve ekonomi muhabirleri katıldı.

İş ve Ürün Geliştirme Direktörlüğü, Türev Piyasalar Operasyon Direktörlüğü, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü, Borçlanma Araçları Piyasası Operasyon Direktörlüğü ve Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) hakkında eğitimler verildi.

Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika dağıtımı gerçekleşti ve kapanış gonguyla sona erdi.

Eğitim Konu Başlıkları:

Eğitime katılan muhabirlere sertifika dağıtımı yapıldı ve gong töreni ile eğitim sona erdi.

Borsa İstanbul A.Ş. Tanıtım

Borsa İstanbul’un Sermaye Piyasalarındaki Rolü Sermaye Piyasalarında Yatırım Araçları

Borsa İstanbul’daki Yatırım Ürünleri

Borsa İstanbul VİOP İşlemleri

Vadeli işlem sözleşmesi nedir?

Spot piyasa / vadeli piyasa kavramları (Basit örnekli)

VİOP bünyesinde hangi kontratlar işlem görüyor?

(Tablo gösterim)

Hangi kontratlar en likit? (Graﬁksel gösterim)

VİOP’ta nasıl işlem yapabilirim? (Şematik anlatım)

VİOP’ta işlem yaptıktan sonra kâr/zarar nasıl hesaplanır? (Örnek) VİOP’ta neden işlem yapılır? (Arbitraj / Hedge / Spekülasyon)

Pay Piyasası ve Endeksler

Pay piyasası ve ürünler

Borsa İstanbul tarafından hesaplanan endeksler ve kullanım alanları

Borçlanma Araçları Piyasası

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası

Finansal Altyapı Kuruluşu Takasbank’ın rolü

Finansal Altyapı Kuruluşu MKK’nın rolü

Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında medya haber dilinde dikkat edilmesi gereken hususlar.