Borsa İstanbul’da Ekonomi Muhabirlerine Eğitim Programı gerçekleşti
Borsa İstanbul'da ekonomi muhabirlerine yönelik “Borsa İstanbul Borsa Muhabirliği Eğitimleri” programı yapıldı.
Eğitime Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve ekonomi muhabirleri katıldı.
İş ve Ürün Geliştirme Direktörlüğü, Türev Piyasalar Operasyon Direktörlüğü, Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü, Borçlanma Araçları Piyasası Operasyon Direktörlüğü ve Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) hakkında eğitimler verildi.
Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika dağıtımı gerçekleşti ve kapanış gonguyla sona erdi.
Eğitim Konu Başlıkları:
Eğitime katılan muhabirlere sertifika dağıtımı yapıldı ve gong töreni ile eğitim sona erdi.
Borsa İstanbul A.Ş. Tanıtım
Borsa İstanbul’un Sermaye Piyasalarındaki Rolü Sermaye Piyasalarında Yatırım Araçları
Borsa İstanbul’daki Yatırım Ürünleri
Borsa İstanbul VİOP İşlemleri
Vadeli işlem sözleşmesi nedir?
Spot piyasa / vadeli piyasa kavramları (Basit örnekli)
VİOP bünyesinde hangi kontratlar işlem görüyor?
(Tablo gösterim)
Hangi kontratlar en likit? (Graﬁksel gösterim)
VİOP’ta nasıl işlem yapabilirim? (Şematik anlatım)
VİOP’ta işlem yaptıktan sonra kâr/zarar nasıl hesaplanır? (Örnek) VİOP’ta neden işlem yapılır? (Arbitraj / Hedge / Spekülasyon)
Pay Piyasası ve Endeksler
Pay piyasası ve ürünler
Borsa İstanbul tarafından hesaplanan endeksler ve kullanım alanları
Borçlanma Araçları Piyasası
Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası
Finansal Altyapı Kuruluşu Takasbank’ın rolü
Finansal Altyapı Kuruluşu MKK’nın rolü
Sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında medya haber dilinde dikkat edilmesi gereken hususlar.