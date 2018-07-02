ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C

Borsa İstanbul'un işgali davasında karar

FETÖ'nün darbe girişiminde, Borsa İstanbul'un işgaline ilişkin 15 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 319 yıl 10'ar ay hapse çarptırıldı.

Borsa İstanbul'un işgali davasında karar
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgaline ilişkin 15 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 319 yıl 10'ar ay hapse çarptırıldı.

Son dakika fetö dava

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.