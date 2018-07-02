Borsa İstanbul'un işgali davasında karar
FETÖ'nün darbe girişiminde, Borsa İstanbul'un işgaline ilişkin 15 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 319 yıl 10'ar ay hapse çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, biri polis iki kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgaline ilişkin 15 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 319 yıl 10'ar ay hapse çarptırıldı.