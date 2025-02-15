Borsacı Dede öldü mü? Borsacı Dede kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sosyal medyada platformlarında yayınlanan borsa yorumlarıyla fenomen haline gelen Borsacı Dede'nin hayatını kaybettiği iddia edildi. Kendine özgü tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Borsacı Dede'nin öldüğüne ilişkin haberler X (Twitter) platformunda yayıldı. Peki Borsacı Dede öldü mü, neden öldü?
Borsa tüyoları ve hisse senetlerine ilişkin videolarıyla tanınan Borsacı Dede’nin İstanbul’da hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Yatırım tercihleriyle ciddi bir servet biriktirdiğini iddia eden Borsacı Dede, uzun vadeli yatırım tavsiyeleriyle tanınıyordu.
Özellikle özsermaye kârlılığı yüksek olan düşük sermayeli şirketlere yönelik tavsiyeler veren Borsacı Dede'nin "Dipteyken alırım, 10 kat yaptı mı satmaya başlarım" dediği videosu milyonlarca kez izlenmişti.
Borsacı Dede'nin Ocak 2025'te hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olacağına ilişkin haberler sosyal medyada yer almıştı.