Borsada asgari ücret ve faiz belirsizliği! BIST 100 endeksi yatay seyirde

Bu hafta ekonominin geleceğine büyük etkide bulunaca iki karar bekleniyor. Hükümet 2025 yılının asgari ücretinin bu hafta belirleneceğini açıkladı. Merkez Bankası da faiz indirip indirmeyeceğine dair karar verecek. Her iki veri de 2025'in ekonomi politikası ve enflasyon hedefine dair fikir vereceğinden piyasalar tarafından takip ediliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 1 ekside kapatırken, güne yüzde 0,10 yükselişle 9.635,86 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,30 puan ve yüzde 0,10 artışla 9.635,86 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,32 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.