Borsada S-400 hareketliliği

Borsa İstanbul'da S-400 anlaşmasına dair iddialarla hareketlilik arttı.

Rus askeri iş birliği kurumunun yöneticisi Türkiye'ye ikinci bir set S-400 hava savunma sistemi gönderilmesi için sözleşme imzalandığını söylerken, Savunma Sanayii Başkanlığı bu iddiayı reddetti. SSB, "İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Yaptırımlar altındaki Rusya ile anlaşma iddiasının yarattığı endişelerle BIST 100'de kayıplar hızlandı. BIST 100, yüzde 3'e yakın düşüşle 2.773 puana kadar gerilerken, kayıp tüm endekslere yayıldı.

Endeks, daha sonra dipten yapılan alımlarla toparladı ve yeniden artıya geçti. BIST 100, saat 17:09 itibarıyla yüzde 0,27 yükselişle 2.864 puandan işlem görüyor.

Böylece BIST 100'de 8 Haziran'dan bu yana en yüksek gün içi oynaklık yaşandı.

Öte yandan Dolar/TL de 18'in hemen altında dar banttaki seyrini sürdürüyor. Dolar/TL, 17.96 seviyesinden alıcı bulurken, Euro/TL 18,26'dan işlem görüyor.

SSB: Yeni bir gelişme yok

Savunma Sanayii Başkanlığı, S-400 tedarikiyle ilgili yeni bir gelişmenin söz konusu olmadığını bildirdi.

Bugün bazı gazetelerin internet sitelerinde yer alan S-400'e yönelik yeni bir sözleşme imzalandığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanlığı, Rusya'dan S400 tedarikine yönelik yeni bir gelişmenin söz konusu olmadığını bildirdi.

SSB, "İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

TASS'ın haberinde Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Teşkilatı Başkanı Dmitry Shugaev'in "İkinci S-400 bataryasının Türkiye'ye ikmali ve Türkiye'de kısmi yerli üretim için sözleşme imzalandı" ifadeleri yer almıştı.