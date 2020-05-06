Borusan'dan #AskıdaEğitimVar projesi

06 Mayıs 2020

Türkiye’nin COVID-19 ile mücadelesinde toplumsal dayanışmayı destekleyen Borusan, yeni bir projeyi hayata geçirdi. "Askıda Ne Var?" sosyal girişim platformu ile birlikte başlatılan #AskıdaEğitimVar projesi uzaktan eğitime erişimde zorlanan üniversite öğrencilerini desteklemeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında, eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri için üniversite öğrencilerine bilgisayar, internet paketi, online kitap aboneliği, mentorluk ve online eğitim platformlarına erişim desteği sağlanıyor. Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar ve Borusan’ın üst yönetimi de mentorluk yaparak projeye destek olacak.

"Askıda Ne Var?" sosyal girişimi ile Borusan Holding iş birliği hakkında açıklama yapan Erkan Kafadar şunları söyledi:

“Borusan’ın topluma fayda sağlayan çalışmalarının önemli bir kısmı eğitim alanında yapılıyor. Borusan’ın, sosyal sorumluluğu sürdürülebilirliğin temel bir parçası olarak gören yaklaşımı, Kurucu ve Onursal Başkanı merhum Asım Kocabıyık’ın kuruma kazandırdığı değerlerin ve kültürün doğrudan bir sonucudur. Bu bağlamda grup olarak çocukların ve gençlerin eğitim imkânlarına erişimini desteklemek için uzun yıllardır faaliyet gösteriyoruz. Bugün üniversitelerde fiziksel olarak yapılamayan eğitim çevrimiçi yapılıyor. Oysa birçok öğrencinin uzaktan eğitime devam edebilmek için temel ihtiyaçlar olan internet ve bilgisayara erişimi bulunmuyor. Projeyi bu nedenle hayata geçirdik. İsteyen herkes bu projeye bireysel olarak destek verebilir. Ben bu projeyi destekleyen tüm birey ve kurumlara teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki bugünleri #BeraberAşacağız.”

Askıda Eğitim Var Projesi Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Biryudumkitap, Cambly, HP, Microsoft ve Udemy’nin desteği ile gerçekleşiyor. Projeye bireysel olarak destek vermek isteyenler askidanevar.com adresini ziyaret ederek "ASKIYA BIRAK" sekmesine tıkladıktan sonra kaydını yaptırıp gençlerin eğitime eşit şartlarda erişebilmek için ihtiyaç duydukları malzemeleri askıya bırakabilir.