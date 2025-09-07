Boşanma aşamasındaki adam kayınpederinin evini ateşe verince Bolu'daki yayla yangınına neden oldu

Bolu'da yaylada çıkan, bazı evler ile samanlık ve ahırların kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Jandarma ve emniyet ekipleri, Aladağ bölgesindeki Aşağısoku Yaylası'nda 4 Eylül'de yayla evlerindeki yangını çıkardığı iddia edilen H.Y'nin (36) yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Şüphelinin izini süren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mezarlık ve ormanlık alanlarda saklandığını belirlediği zanlının Akpınar Mahallesi’ndeki yerini tespit etti. Bölgeye gelen ekipleri fark ederek kaçmaya çalışan H.Y, kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

H.Y'nin, yaklaşık 3 ay önce eşiyle ayrılma sürecine girdiği, babasının yanına yerleşen karısını ikna edemeyince kayınpederi H.Ç'ye ait yayla evini benzin dökerek yaktığı ileri sürüldü.

Bu arada, soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan E.S'nin işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bolu Aladağ bölgesindeki Aşağısoku Yaylası'nda 4 Eylül'de bir yayla evinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki ev, samanlık ve ahırlara sıçramış, yangında 4 yayla evi, 4 samanlık ve 4 ahır kullanılamaz hale gelmişti. Alevler, Bolu ile Seben ve Kıbrıscık ilçelerinden sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerince söndürülmüştü.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu yangın olayına karışan E.S. gözaltına alınmış, yangını kasten çıkardığı iddia edilen H.Y'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.