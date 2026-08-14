Boşanma davası sonrası korkunç olay: Villasını ve aracını ateşe veren mimar hayatını kaybetti

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Adana’nın Çukurova ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay, mahallede büyük paniğe neden oldu. İddiaya göre eşiyle uzun süredir sorun yaşayan ve hakkında iki kez uzaklaştırma kararı alındığı belirtilen mimar H.Ç., önce aracını ardından villasını ateşe verdi.

Yangının ardından eve giren ekipler, 58 yaşındaki H.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Eşi boşanma davası açmıştı

H.Ç.’nin eşi N.Ç., eşinden şiddet gördüğünü öne sürerek daha önce iki kez uzaklaştırma kararı aldırdı.

Çiftin 3 çocuğunun bulunduğu, N.Ç.’nin 1 Temmuz’da evden ayrılarak memleketi Kastamonu’ya gittiği ve 3 Temmuz’da boşanma davası açtığı belirtildi.

İddiaya göre H.Ç., 13 Ağustos gecesi Sambayadı Mahallesi’ndeki villasına geldi. Önce lüks aracını ateşe veren mimarın, araçta meydana gelen patlamaların ardından villaya girdiği öne sürüldü. H.Ç.’nin kapıları kilitledikten sonra villayı da ateşe verdiği iddia edildi.

Patlama sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalle sakinleri alevleri ve patlama seslerini fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle hem araçtaki hem de villadaki yangın söndürüldü.

Villada hayatını kaybetti

Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren ekipler, H.Ç.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mimarın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazenin Mersin’in Tarsus ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

Görgü tanığı: Önce cam, sonra patlama sesi duyduk

Olayı gördüğünü belirten 16 yaşındaki H.K., gece önce cam sesi, ardından patlama sesi duyduklarını anlattı. Dışarı çıktıklarında aracın yandığını gördüklerini belirten H.K., H.Ç.’nin daha sonra villaya girerek kapıyı kilitlediğini ve evi ateşe verdiğini öne sürdü. Görgü tanığı ayrıca olaydan önce H.Ç.’nin ailesine bir video gönderdiğini iddia etti.