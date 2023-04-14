Bosfor Gazetesi'nin iftarına birçok ülkenin Başkonsolosu katıldı

İstanbul Florya'daki Evrensel Hatay Sofrasında düzenlenen iftar, Türk sanat ve Türk Tasavvuf Müziği eşliğinde başladı.

Birçok ülkenin Başkonsolosları katıldı

Bosfor Global Media, Özbekistan Konsolosluğu ile birlikte düzenlenen İftara, Rusça konuşan BDT ülkelerinden Belarus, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan Başkonsolosları ve bu ülkelerde iş yapan, ihracat yapan işadamları katıldı. Programa Kazakistan Yatırım Ajansı Türkiye Temsilcisi Asilcan Mirzaliyev de katıldı.

Özbekistan da Referandum

Programda bir konuşma yapan Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Amirsaid Agzamhodcaev, Rusça yayınlar yapan Bosfor Global Medyanın organizasyonunu fırsat bilerek, Özbekistan'da yaklaşan büyük referandum hakkında kısaca bilgi vermek istediğini belirtti.

Amirsaid Agzamhodcaev'in açıklaması şöyle:

Özellikle 30 Nisan 2023'te Özbekistan'da yeni Anayasa kanunu için ülke çapında bir referandum yapılacak. Güncellenen Temel Kanun, ülkenin dış politikası üzerinde de olumlu bir etkisi olan toplumu ve devleti daha fazla reforme etmeye yönelik stratejik rotasını pekiştirmek için tasarlananan bir referandum olacaktır.

Anayasa için "Halkın Anayasası" denmesi tesadüf değil

Bu bakımdan referandumun bu yıl Özbekistan vatandaşlarının hayatındaki en önemli siyasi olay olacağı kanaatindeyiz. Bu, her şeyden önce, yeni Anayasa taslağının hazırlanma sürecine halkında en aktif katılımıyla gerçekleşmiştir.

Özbekistan Parlamentosu, başlangıçta Anayasanın %30'unun değiştirilmesinin planlanmıştı. Ancak 220.000'den fazla teklif alınınca bu değişiklikler %65'i buldu. Özbek uzmanların ve halk çevrelerinin güncellenen Anayasa için "Halkın Anayasası" demesi tesadüf değil.

Büyük değişiklikleri açıkça yansıtıyor

Aslında, yeni Anayasa taslağı, 2016 sonunda Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev tarafından açıklanan geniş çaplı reformların başlamasından bu yana Özbekistan'da meydana gelen büyük değişiklikleri açıkça yansıtıyor. Ardından yabancı uzmanlar için Özbekistan'ın siyasi ve ekonomik açılımı da sürpriz oldu. Çoğu gözlemci, birkaç sembolik yenilik haricinde eski düzenin devam edeceğini bekliyordu.

Özbekistan köklü bir değişim sürecinden geçti

Ancak Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in göreve geldiği 2016 yılından bu yana Özbekistan hiç şüphesiz köklü bir değişim sürecinden geçti ve geçmektedir.

İnsan hak ve özgürlükleri, vatandaşların kişisel hakları ve ceza yargılamasında özel hayatları, tutukluluk ve tutukluluk koşullarına ilişkin Anayasa değişiklik tasarılarında ciddi değişiklikler ve iyileşmeler yapıldı.

Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi

Özbekistan'ın dünya çapında ve Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki zor ekonomik ve sosyal şartlara rağmen en önemli reformları yaptığını belirtmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geniş kapsamlı bir reform programı başlatılmış ve özellikle serbest ekonomi alanında önemli mesafeler kat edilmiştir.

Uluslararası uzmanlar ve gözlemciler, 2018'de Özbekistan'ın ekonomik modernleşmesinin ve artan siyasi açılımının tüm Orta Asya'da ki ekonomik büyüme ve siyasi istikrar için büyük ve olumlu sonuçları olabileceğini bir çok kere teyid ettiler. Özbekistan, Orta Asya'nın en kalabalık ülkesi ve aynı zamanda coğrafi merkezidir.

Ülkemiz daha aktif bir dış politika belirledi

2016 yılında Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Orta Asya'yı Özbekistan için en önemli dış politika önceliği ve ortakları olduğunu ilan etti. Yeni Anayasa taslağının giriş bölümünde "Özbekistan'ın işbirliği, karşılıklı dayanışma, barış ve uyum temelinde başta komşu ülkeler olmak üzere tüm dünya ile dostane ilişkileri güçlendirme ve geliştirme arzusu olduğu" belirtiyor.

Sonuç olarak, Anayasa'nın yenilenmesinin, Özbekistan'ın açık, demokratik, güçlü bir sivil toplum ile dinamik olarak gelişen istikrarlı bir devlete dönüşmesinin yörüngesini belirlediğini ve ülkemizin daha aktif bir dış politikasını belirlediğini belirtmek isterim.

Programın sonunda Başkonsoloslara ve davetlilere, çeşitli hediyeler ve plaketler takdim edildi.