Bostancı: Yargı paketinde idam cezası olmayacak
AK Parti Grup Başkanı Bostancı, hazırlanan yargı paketinde idam cezasıyla ilgili düzenleme olmayacağını açıkladı.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis'in yeni döneminde gündeme gelecek olan yargı paketinde idam cezasına ilişkin düzenleme olmayacağını söyledi.
Yargı paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bostancı, 1 Ekim’de açılacak Meclis'te ilk gündemin yargı paketi olacağını belirterek, “Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz. 2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız." dedi.
Bostancı, çalışmayı netleştirip gelecek hafta muhalefete sunmayı planladıklarını dile getirerek, "Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensüsle paketin geçmesinden yanayız" diye konuştu. Yargı paketi çalışmasını eylül ayı içinde bitirmek istediklerini söyleyen Bostancı, "13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz sonrasında teklif Meclis Başkanlığına sunulacak." ifadelerini kullandı.