BOTAŞ 262 personel istihdam edecek

BOTAŞ, çeşitli alanlarda istihdam edilmek üzere 30'u engelli 262 personel alacak.

Adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları birimleri için ön lisans mezunu 30 engelli personel alınırken, üniversitelerin inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik-elektronik, kontrol ve otomasyon, elektronik haberleşme gibi mühendislik bölümlerinden ön lisans ve lisans mezunu 232 kişi istihdam edilecek.

Personel alımı ilanları, 23 Aralık ile 27 Aralık 2024 tarihleri arasında İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar, başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.