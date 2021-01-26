BOTAŞ personel alımı başvuru işlemleri devam ediyor
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını duyurdu. BOTAŞ personel alımı kapsamında 268 personelin istihdam edileceği duyuruldu. BOTAŞ personel alımı başvuru süreci İŞKUR üzerinden yapılacak ve bunun sonucunda mühendis, uzman yardımcısı, büro görevlisi, itfaiye görevlisi ve teknisyen kadrolarına personel istihdam edilecek.
BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilan ile BOTAŞ personel alımı konusundaki detaylar belli oldu. İŞKUR iş ilanları üzerinden yapılacak personel alımlarında mühendis, uzman yardımcısı, büro görevlisi, itfaiye görevlisi, teknisyen kadroları için personel istihdam edilecek. BOTAŞ personel alımı başvuruları ise 25 Ocak'ta başlayacak ve 29 Ocak 2021 Cuma tarihine kadar devam edecek.
BOTAŞ personel alımı kapsamında 268 personel istihdam edilecek. Personeller Ankara, Aksaray, Adana, Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul, Bursa, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Ağrı, Çorum, Erzurum, Aydın, Kocaeli, Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kars, Iğdır, Ardahan, Samsun, Konya, Artvin, Rize kentlerinde görevlendirilecekler.