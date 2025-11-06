BOTAŞ ve TEMSAN 262 yeni personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, BOTAŞ ve TEMSAN'a toplam 262 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, başvurular 10 Kasım'da Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacak ve 14 Kasım saat 23.59'a kadar devam edecek.

Alım kapsamında Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) bünyesine 223, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) kadrolarına ise 39 personel alınacak.

Başvuru koşulları ve detaylı bilgilere İŞKUR'un internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.