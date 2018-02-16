Boydak ailesine FETÖ operasyonunda 1 gözaltı daha

16 Şubat 2018

Kayseri merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 17/25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'ya mali destek verdikleri iddiasıyla Boydak ailesine yönelik operasyonda bir zanlı daha gözaltına alındı.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 17/25 Aralık sürecinden sonra örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya mali destek amacıyla hesap açtıkları, mevduatları artırdıkları iddiasıyla Boydak ailesi mensuplarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen S.B. de yakalandı.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı sayısı 7'ye ulaştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kayseri, Ankara ve İstanbul'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen Boydak ailesi mensuplarından M.E.B, A.B, S.B, İ.B, M.B. ve Y.B. gözaltına alınmış, adreslerinde bulunamayan S.B, Ş.B, B.B. ve C.F.B'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA