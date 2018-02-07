Boydakların mal varlığındaki tedbir kaldırılmadı

07 Şubat 2018

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Aralarında Boydak ailesinden Memduh ve Hacı Boydak’ın da yer aldığı 8 tutuklu ve 8 tutuksuz sanığın yargılandığı, FETÖ/PDY davalarında dün ara karar verildi. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıkların tutuksuz yargılanma talebi geri çevrildi ve mevcut durumlarının devamına karar verildi. Tutuksuz olarak yargılanan Mustafa Boydak’ın üzerinde tedbir bulunan parasının nemalandırılması için uygun bir fonda değerlendirilmesi talebine onay verildi. Boydak ailesinin mal varlığı tedbirlerinin kaldırılması talebinin reddedildiği mahkeme 13 Nisan tarihinde tekrar görülecek.

Tutuklu sanıklardan Hacı Boydak, Memduh Boydak ve Halit Gazezoğlu duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuklu sanıklar Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Mehmet Filiz, Mehmet Fındık, Ahmet Türkmen ve tutuksuz sanıklar Mustafa Boydak, Bekir Boydak, Halit Bayhan ile avukatları duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Erol Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ ise duruşmaya katılmadı. Mahkemede sanıkların dosyası ayrıldı ve Boydakların yargılandığı davanın 13 Nisan'a ertelenmesine karar verildi. Şükrü Boydaki etkin pişmanlık kapsamında hazırladığı ifadesini mahkeme heyetine sundu. Mustafa Boydak'ın tedbirde duran bankadaki paralarının en yüksek tahvilden değerlendirilmesine yönelik talepleri mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Yaklaşık 10 saat süren duruşmada Memduh Boydak'ın kullandığı bazı ifadeler, “Şirketten ve şahsım üzerinden yapılan bağışlar yasal olarak yapılmıştır. Neden PKK'ya yapılmış bir kuruş bağış gösteremiyorlar. Çünkü devletimiz bizi bu konuda, bunların terör örgütü olduğu yönünde bilgilendirmiştir. Biz neden güzelim servetimiz, itibarımız ve özgürlüğümüz varken bu duruma düştük. Devletimiz bizi zamanında bunlara karşı uyarmış olsaydı, Boydak ailesi veya şahsım onlara yardım eder miydi? Sosyal yardım yaptım, ayağıma bağ oldu” şeklinde oldu.

Memduh Boydak, “Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Makul süreyi aştım. Kimseden tehditle, zorla, cebirle para alma durumu olmadı. Ben cemaat adına kimseden para istemedim. Şirketimizden her tarafa Kızılay’ından Afad’a , Milli Eğitim’e kadar her yere yardım yapmışız. Acaba bu bağışlar içinde neden PKK,DHKP-C ya da El-Kaide terör örgütlerinin adı geçmiyor. Kaç celsedir duruşmadayız böyle bir şeyi kimse duyamaz. Çünkü devletimiz ,yargımız bu yapıları zamanında terör örgütü olarak ilan etmiş, vatandaşı bilgilendirmiş. Devlet bizi bilgilendirme görevini yapmış. Dolayısıyla şimdi soruyorum ;Biz niye o güzelim itibarımız, servetimiz varken bu ortamlara düştük. Soruyorum. Aldanmışız. Devletimizin büyükleri tarafından zamanında bilgilendirme olsaydı, şahsım veya ailem yardım eder miydi acaba? Burada yaptığımız sosyal yardım düşüncesiyle yaptığımız işlerden yargılanıyoruz. Bizim kast unsuru ve asla kötü niyetimiz olmadığını buradan arz ediyorum. İnsan mı öldürdük, tecavüz mü yaptık. Terör örgütü ile iş birliği mi yaptık. İyi niyetle yardımlarda bulunduk. PKK’nın hangi ilinde eğitim görülüyor. Burası terör ili değil, biz de teröre bulaşmadık” dedi.