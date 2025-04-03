Boykot soruşturmasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye gözaltı
Sosyal medyada boykot çağrılarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 11'inin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu iddia edildi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısının ardından sosyal medyadan boykota davet eden paylaşımlarda bulunan 16 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
11 kişi gözaltına alınırken, 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltında iddiası
Öte yandan Halk TV'nin iddiasına göre gözaltına alınan 11 kişi arasında "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinde "Halikarnas Balıkçısı" rolüne hayat veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da bulunuyor.