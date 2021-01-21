Boyner ailesinin acı günü
Osman Boyner'in eşi, Neylan Dinler ve Cem Boyner'in anneleri Ayten Boyner, 90 yaşında hayatını kaybetti.
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Boyner Grubu'nun kurucusu Osman Boyner'in eşi, Neylan Dinler ve Cem Boyner'in anneleri Ayten Boyner, 90 yaşında yaşamını yitirdi.
Boyner Grup, Twittter hesabından yapılan paylaşımda, "Kurucu ortağımız ve Boyner Grup Onursal Başkanı Osman Boyner'in kıymetli eşi, Yönetim Kurulu Başkanımız, CEO'muz Cem Boyner ve Yönetim Kurulu Üyemiz Neylan Dinler'in sevgili anneleri Ayten Boyner'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.