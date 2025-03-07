Boyner Grup'tan 8 Mart'a özel proje! 'Kadına şiddeti görmezden gelmiyoruz, adalet için vazgeçmiyoruz

Boyner Grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik projeleri kapsamında, Türkiye'de artarak devam eden kadına şiddet konusunda farkındalığı artırmak için yeni kampanya filmi hazırladı.

Şirket'in cinsiyet eşitliğine verdiği öneme dikkat çekmek ve toplumda kadına yönelik şiddet konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirdiği proje konusunda değerlendirmede bulunan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, "Şunu unutmayalım ki, toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini sadece kendi kapımızın önünü süpürerek halledemeyiz. Bu yüzden biz eşitlik için farkındalık sağlamayı sorumluluk olarak görüyoruz. Tam da bu yüzden toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, kadına ve çocuğa şiddeti daha önce bakılmayan bir pencereden göstermek istedik" ifadelerini kullandı.

"Kadın ve erkeğin eşit olduğu bir Türkiye hayali"

Kampanya ile ilgili açıklamasında Türkiye'ye yönelik cinsiyet eşitliği hayalinden de bahseden Boyner, "Oysa biz, kadın ve erkeğin insan haklarında, hukukun önünde, eğitim ve iş yaşamında eşit olduğu bir Türkiye’nin hayalini kuruyoruz. Kadına şiddeti görmezden gelmiyoruz, adalet için vazgeçmiyoruz. Çünkü biz sadece izlemeye devam ettiğimiz takdirde, bu film bu şekilde devam edecek" dedi.