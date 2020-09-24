Boyner'den "Askıda İyilik" projesi

24 Eylül 2020

Boyner, yaptığı açıklama ile Askıda İyilik projesi ile Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr’de ihtiyaç sahipleri için hazırlanan iyilik paketlerini kâr amacı gütmeden, iyiliğin yayılması için satışa sunduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre, gerçekleştirdiği projelere müşterilerini de dahil ederek iyilikleri çoğaltan Boyner’in Askıda İyilik paketleri, okula dönüş alışverişinin halen devam ettiği bugünlerde yoğun ilgi görüyor.

30 TL değerindeki iyilik paketleri Boyner mağazalarından ya da internet mağazası boyner.com.tr’den yapılan alışverişlere eklenebiliyor.

43 binden fazla iyilik paketi ihtiyaç sahibine ulaştırıldı

Satın alınan her bir Askıda İyilik paketi için Boyner de aynı miktarda katkı yapıyor. Alt-üst eşofman takımı ve çanta-boya kalemi setinden oluşan iyilik paketleri, Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşıyor.

Bugüne kadar Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla 43 binden fazla iyilik paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Boyner, şimdi de müşterileriyle birlikte ihtiyaç sahibi çocukların okul yolunda yüzünü güldürmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA