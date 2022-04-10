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Bozcaada feribot hattında bazı seferler iptal edildi

Çanakkale'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede etkili olan fırtına dolayısıyla yarın Geyikli-Bozcaada seferlerinden bazılarının iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00 ve 18.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 08.00 ve 19.00'da seferler yapılacak. Planlamadaki diğer seferler gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise seferler planlandığı gibi yapılacak.

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