Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege’de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattındaki birçok feribot seferi iptal edildi 

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GestaşKuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00 ve 18.00, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 17.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 09.00 ve 21.00, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 19.00 seferleri yapılacak olup, gün için planlanan diğer tüm seferler iptal edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
