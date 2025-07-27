Bozcaada'da 156 yıllık tarihi Meryem Ana Kilisesi yeniden ibadete açıldı

Bozcaada'da 1869 yılından bu yana adada Rum Ortodoks cemaatinin ibadet yeri olan Meryem Ana Kilisesi, 2 yıllık restorasyon sürecinin ardından yeniden çan çalarak ibadete açıldı.

Tarihi kilisenin açılışının ardından ayin düzenlendi.

Patrik Bartholomeos'un yönettiği ayinde ilahiler okundu, ekmekler dağıtıldı. Katılımcılar mum yakarak dileklerde bulundu.

Meryem Ana Kilisesi açılışına ve Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'un yönettiği ayine Yunanistan Panhelenik Sosyalist Hareketi (PASOK) Genel Başkanı ve Yunanistan Milletvekili Nikos Androulakis, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis, Nea Smyrni Belediye Başkanı Georgios Koutelakis, Tenedos Derneği Başkanı Panos Okumisis ve Nea Tenedos Derneği Başkanı Dimitriou Michalis, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe ve Bozcaada İlçe Müftüsü Zahit Aydın, Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada'dan gelen çok sayıda Rum Ortodoks cemaati mensubu katıldı.

Ayin sonrasında plaket ve hediyeler takdim edildi.