Bozdağ: ABD tarafında bilgi eksikliği var

12 Ekim 2017

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD ile yaşanan vize kriziyle ilgili bir değerlendirmede bulundu.

Habertürk canlı yayınında konuşan Bozdağ, "ABD'den kriz için heyet geliyor, iki ülke birlikte çalışma kararı aldı" açıklamasını yaptı. Bozdağ, "İlişkiler daha önce de pek çok sınamadan geçti, ABD ile ilişkilerin bu tür krizleri aşacak seviyede olduğu kanaatindeyim" değerlendirmesini yaptı.

Gözaltına alınanların avukatları ile görüştürülmediği iddiasını yorumlayan Bozdağ, "ABD tarafında bir bilgi eksikliği veya yanlış bilgi olduğunu tahmin ediyorum. Tutuklu konsolosluk çalışanın ailesi ya da avukatıyla görüşmesinde bir engel yoktur. ABD çalışanının ifadeleri avukatı huzurunda alınmıştır" şeklinde konuştu.

"Bilgi isteniliyorsa bunun yolu bellidir..."

Bozdağ, "Hukuk devletine uygun biçimde yürütülmesi gereken bir soruşturma yürütülmüştür. Bu konuda bilgi sahip olmak istediğinde sayın Büyükelçi, bunun yolu bellidir. Gazetecileri toplayıp açıklama yapması değildir. Dışişleri kanalına müracaat edilir. Avukat gönderebilirler. Dosyaya bakabilir. Bunun yolu, usulü, diplomatik usulde de bellidir, hukuk usulünde de bellidir. Medyayı toplayıp "burada bir intikam düşüncesi var" gibi açıklama yapmak değil" ifadelerini kullandı.

"İki ülke halklarına da zarar veriyor"

"Ben Türkiye-Amerika ilişkilerinin bu tür krizleri aşacak güce sahip olduğuna inananlardan birisiyim" diyen Bozdağ şunları söyledi: "Bizim beklentimiz bu krizin hem Türkiye'nin hem de ABD'nin lehine olmadığıdır. Bu kriz iki ülkeye de zarar vermektedir. İki ülke halklarına da zarar veriyor. Ben bu krizi beklemiyordum"

"Terör koridoru oluşuturulmasına izin verilmeyecek

Bekir Bozdağ, "Suriye Afrin'de terör örgütü ve uzantılarının hakimiyet kurmasından son derece rahatsızız, Afrin ile ilgili gelişmeleri zaman gösterecek. Afrin'de PKK unsurlarının varlığı Türkiye'yi tehdit ediyor; neler yapılacağını konuşmak için erken ama Türkiye terör koridoru oluşmasına izin vermeyecek" diye konuştu.

MTV'de oran kesinlikle düşecek

Kamuoyunda geniş yer tutan yüzde 40'lık MTV zammı ile ilgili de bir değerlendirmede bulunan Bozdağ, MTV'de yeni oranın komisyonda belirleneceğini ifade etti. Bozdağ, bu oranın kesinlikle aşağı çekileceğini söyledi.

Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını takip etmenizde fayda var. Aynı zamanda AK Parti'nin Genel Başkanı'dır. AK Parti değişimi temel alan bir partidir. Bizde bir kişi 3 dönemden fazla milletvekilliği yapamaz" dedi.