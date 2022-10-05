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Bozdağ: Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz

Bakan Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında verdiği talimatı aldık. Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında verdiği talimatı aldıklarını söyledi.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Anayasa değişiklik teklif taslağı hazırlama çalışmalarımıza başlıyoruz." ifadesini kullandı.

 

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