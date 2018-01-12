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Bozdağ: AYM yasaların çizdiği sınırı aştı

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin, Altan ve Alpay hakkındaki tahliye kararıyla yasaların çizdiği sınırı aştığını söyledi.

Bozdağ: AYM yasaların çizdiği sınırı aştı
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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan Anayasa Mahkemesi'nin gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkındaki tahliye kararı hakkında twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin temyiz mahkemesi olmadığını söyleyen Bozdağ, "Anayasa Mahkemesi ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez. Anayasa Mahkemesi yasaların çizdiği sınırı aşmıştır. Anayasa Mahkemesinin Alpay ve Altan kararları, Can Dündar kararının kötü ve yanlış bir tekrarından ibarettir. AYM algıları değil, yasaları gözetmekle yükümlüdür." ifadelerini kullandı.

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