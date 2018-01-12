Bozdağ: AYM yasaların çizdiği sınırı aştı

12 Ocak 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan Anayasa Mahkemesi'nin gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkındaki tahliye kararı hakkında twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin temyiz mahkemesi olmadığını söyleyen Bozdağ, "Anayasa Mahkemesi ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez. Anayasa Mahkemesi yasaların çizdiği sınırı aşmıştır. Anayasa Mahkemesinin Alpay ve Altan kararları, Can Dündar kararının kötü ve yanlış bir tekrarından ibarettir. AYM algıları değil, yasaları gözetmekle yükümlüdür." ifadelerini kullandı.

697 sayılı KHK yayımlandı

1)Anayasa ve yasada belirtilen konularla sınırlı bireysel başvuruları incelemek ve karara bağlamak, Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi ve görevi dahilindedir.Bireysel başvuru,Anayasa Mahkemesini güçlendirdiği gibi kişisel hak ve özgürlükler bakımından da önemli bir yargısal güvencedir — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 12 Ocak 2018

2)Bireysel başvuruları karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, anayasa ve yasaların kurallarıyla bağlıdır;anayasa ve yasaların belirlediği sınırları aşamaz;ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez;hiç bir kurala bağlı değilmiş gibi karar veremez. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 12 Ocak 2018

4)Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi;anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış;suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 12 Ocak 2018

5)Bireysel başvuruları inceleyip karara bağlarken Anayasa Mahkemesi,ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesi ya da temyiz mahkemesi veyahut da süper temyiz mahkemesi gibi davranamaz ve bu mahkemeler gibi karar veremez. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 12 Ocak 2018