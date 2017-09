Bozdağ: Barzani ateşle oynuyor

20 Eylül 2017

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, IKBY'nin referandum kararına ilişkin, "Bu tehlikeli bir yoldur, doğru bir gidiş değildir. Barzani ateşle oynuyor. Bu ateş Barzani'yi önce yakar, sonra da başkalarını yakar. Doğru olan bu ateşle oynamaktan vazgeçmek, aklıselime teslim olmak ve referandumu iptal etmektir." dedi

Bozdağ, Anadolu Yayıncılar Derneğince (AYD) Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen "Uluslararası Kültür, Turizm ve Demokrasi Kurultayı"nda IKBY'nin referandum kararını değerlendirdi.

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin referandum kararının son günlerde herkes tarafından yakından takip edildiğini belirten Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bu kararı alan Barzani ateşle oynuyor. Öyle bir ateşle oynuyor ki bu ateş hem kendini hem 'bu ateşi eline al' diyenleri yakacak hem de bu ateşi engellemeyen herkesi, bölgeyi yakacak. Evvela orada yaşayan Kürtleri yakacak bu ateş. Ateşle oynuyor resmen. Onun için bir kez daha diyoruz ki aklıselimle hareket edin. Elinizdeki ateşi bırakın ve o ateşi söndürün. Bu referandum kararından vazgeçin ve referandumu derhal iptal edin. Bundan başka çözüm yoktur bu konuda. Çünkü bu referandum kararı bölgedeki huzura, istikrara, barışa ve güven ortamına atılmış en büyük bombadır. Bu bombanın tahribatlarının daha fazla olmaması için derhal vazgeçin."

Irak'ın kuzeyinde sadece Kürtlerin değil, Türkmenlerin, Arapların, başka etnik köken ve inançtan insanların da yaşadığına dikkati çeken Bozdağ, bu referandum kararına Kürtlerin tamamının "evet' demediğini, yerel parlamentoda yapılan oylamaya vekillerinin yarısına yakınının katılmadığını, katılanların bir kısmının ise "hayır" dediğini ifade etti.

Bozdağ, bölgede Kürtler adına siyaset yapan siyasilerin büyük bir kısmının referanduma karşı çıktığını vurgulayarak, "Türkiye, İran, Suriye, Irak, Birleşmiş Milletler karşı. Herkes karşı. Herkesin karşı olduğu bir işi yapmak akıl karı bir iş değildir." diye konuştu.

"Türkiye vazifesini yapacaktır"

Irak'ta olup biten her şeyin Türkiye'nin doğrudan ulusal güvenliğiyle ilgili olduğunun altını çizen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki huzur ve istikrar ortamını tehlikeye atacak her türlü gelişme karşısında Türkiye'nin teyakkuz olması ve gerekli tedbirleri alması Türkiye'nin hakkıdır. Hem uluslararası hukuktan doğan hakkıdır hem de kendi ülkesi için atılması zaruri olan adımları atmak kendi öz vazifesidir. Türkiye bu vazifesini yapacaktır. Ayın 22'sinde toplanacak Milli Güvenlik Kurulu ve arkasından Bakanlar Kurulu, Türkiye'nin bu konudaki nihai adımlarının ne olacağını bütün dünya kamuoyuna ilan edecektir. Ve ondan sonra da bu adımlar gerektiğinde bir bir atılır. Türkiye her türlü oldu bittiye karşı hazırlıklıdır. Bölgede ne tür adım atılacaksa her türlü adıma karşı alternatifli hazırlıkları olan bir ülkedir."

"Tarih tekerrürden eder"

Ülke güvenliğini başka türlü sağlama imkanı olmadığını vurgulayan Bozdağ, Türkiye'nin konuya ilişkin görüşlerinin net olduğunu, bunun herkesçe bilinmesi gerektiğini dile getirdi. Bozdağ, şunları kaydetti:

"Çok net söylüyorum. Bu tehlikeli bir yoldur, doğru bir gidiş değildir. Barzani ateşle oynuyor. Bu ateş Barzani'yi önce yakar, sonra da başkalarını yakar. Doğru olan bu ateşle oynamaktan vazgeçmek, aklıselime teslim olmak ve referandumu iptal etmektir. Biz Türkiye olarak referandumun iptal edilmesini bekliyoruz ve referandum tarihinden önce böyle bir kararı almasının Barzani yönetiminin hayrına olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim yoksa tarih tekerrür eder."

İbret alınmayınca tarihin tekerrür edeceğini dile getiren Bozdağ, "Tarihi ikide bir geriye sarıp yeniden tekrar ettirmenin kimseye faydası yoktur. Türkiye'nin bu konudaki tutumunun net olduğunu ve bu netliğin daha ileri adımları gerekirse attıracak bir netlik olduğunu ayrıca ifade etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: AA