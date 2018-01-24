Bozdağ: Bölgede ABD ve Rusya ile işbirliğine varız

24 Ocak 2018

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Reuters'a bugün verdiği söyleşide, "Zeytin Dalı harekatı planlandığı gibi başarıyla sürüyor. Harekatın sürdüğü bölgenin coğrafi yapısı ve hava şartları harekatın hızını zaman zaman etkiliyor" dedi.

Bu süreçte ABD-Türkiye ilişkilerine dönük soru üzerine Bozdağ, "Türkiye bir terör örgütüne karşı NATO sınırlarını korumaya çalışırken, kendisine karşı NATO silahları kullanılıyor. Bu nasıl müttefiklik?" değerlendirmesini yaptı.

Bozdağ konuya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD bize verdiği sözleri tutmalı. Bugüne kadar terör örgütlerine verdiği silahları geri almalı. Eğer bu silahlar verilmeye devam ederse, bölgede barış kolay olmayacak.

Bölgede huzur ve barış gelecekse ABD ile de Rusya ile de her türlü işbirliğine varız. Türkiye'nin ABD ile sahada karşı karşıya gelmesi gibi bir düşüncesi yok. Zaten ABD de harekata karşı tutum ortaya koymadı sadece kaygılarını dile getirdi" ifadesini kullandı.

"Türkiye ABD'yi hiçbir zaman aldatmadı"

Bozdağ, "(Türkiye'nin ABD ile sahada karşı karşıya gelme ihtimalini) Menbiç'te de zayıf görüyorum. Türkiye ABD'yi hiçbir zaman aldatmadı" dedi.

Bozdağ ayrıca operasyonlar süresince Türkiye'nin Afrin bölgesindeki hava sahasını ihtiyaç duydukça kullanmayı sürdüreceğini de vurguladı.

Başbakan Yıldırım: Operasyonda 214 hedef vuruldu

Erdoğan: Obama bizi aldattı, sözünde durmadı

ATAK helikopterleri Afrin'i vuruyor

Kaynak: Reuters