Bozdağ: Düzenlemeye ihtiyaç yok

26 Aralık 2017

Geçen pazar günü yayımlanan 696 sayılı KHK'nın 121. maddesinde 15-16 Temmuz'da darbecilere karşı çıkan sivillere ceza muafiyeti getirilmesi tartışmaya neden olmuştu.

Bunun üzerine Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son yayınlanan KHK ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, yeni KHK'nin 15 Temmuz bağlamından bahsetti ve daha önce devlet personeli için hazırlanan KHK'ye şimdi sivillerin dahil edildiğini belirterek, "O gece halkımız meşru müdafaa yapmıştır; bu suç değildir" dedi.

"KHK darbe teşebbüsünü ayrı, terör eylemlerini ayrı değerlendirmiyor" diyen Bozdağ, "Yasada darbe teşebbüsü ve bunların yaptığı terör eylemleri kast ediliyor" ifadesini kullandı.

KHK'da yer alan ilgili maddenin bir kez daha 15-16 Temmuz sonrasını kapsadığını vurgulayan Bozdağ, "Kim ki bunu savunuyorsa bu maddeyi okumamıştır. Yok ben okudum diyorsa da art niyetli yorumlardır" şeklinde konuştu.

"Düzenlemeye ihtiyaç yok"

"Bu metinde bir muğlaklık yok. Anlaşılmayan hiçbir şey yok. Metinde bir eksiklik olur, giderirsiniz. Bu metinde eksiklik, yanlışlık, muğlaklık yoktur. Güneş gibi ortada her şey. 668 sayılı KHK'daki fıkrayla birlikte değerlendirildiğinde yapılan yorumların art niyetli ve çarpıtma olduğu görülecektir. Bu düzenleme kesinlikle muğlak değil nettir ve açıktır. Yanlışı yoktur. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç yoktur" diyen Bozdağ şunları dile getirdi:

"Örtülü af demek şehitlerimize hakarettir. 15 Temmuz kahramanları bir suç işlemediler. 15 Temmuz kahramanlarını suçlu kabul ediyorsa CHP bunu açıklamalı. Ortada bir suç mu var. Olmayan bir suçun affı olmaz. Buna af diyenler darbenin başarısızlığına üzülenlerdir."

696 sayılı KHK'da "15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı" hükmü yer almıştı.

Gelen yoğun tepkilere yanıt veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, düzenlemenin sadece 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahını kapsadığını söylemişti.