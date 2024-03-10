Bozdağ, Erdoğan'ın üçüncü dönemi için Meclis'i adres gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart'taki açıklamasında yerel seçimin kendisi için 'final' olacağını söylemişti. Erdoğan'ın "Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim" demesi de dikkat çekmişti. Yasaya göre bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı olabiliyor.

Erdoğan'ın açıklaması üzerine tartışmalar başlarken, eski Adalet Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ X hesabından açıklama yaptı.

Bozdağ, Anayasa'daki “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” kuralını anımsattı.

AK Partili vekil şöyle devam etti: "Ancak yine Anayasa’ya göre, 'Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.' (Anayasa,116/3) Anayasa’nın bu hükmüne göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır. Yarınlar ne getirir,bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir.Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler…"