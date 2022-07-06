Bozdağ: İsveç ve Finlandiya'ya hatırlatma yazısı gönderildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon kanalında İsveç ve Finlandiya’yla imzalanan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ, “İsveç ve Finlandiya’ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildi.” dedi.

Bozdağ daha önceki açıklamalarında, Finlandiya’da 6 PKK’lı, 6 FETÖ’cü terörist, İsveç’te ise 10 FETÖ’cü, 11 PKK'lı teröristin dosyalarının ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıklarında bekletildiğini hatırlatmıştı. Teröristlerin iadelerine ilişkin talep yazılarının Dışişleri Bakanlığına iletildiğini ve bu dosyalarda da somut delillerin olduğunu vurguladı.