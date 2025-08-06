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Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş trafik kazasında yaralandı

Niğde'nin Bozköy beldesinin Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (55), otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

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Bozköy Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş trafik kazasında yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, Çelikbaş'ın kullandığı otomobil, Niğde-Çiftlik kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Çelikbaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA