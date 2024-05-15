Bratislava ilk kez direkt uçuşla İstanbul'a bağlandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), yeni rotalarla İstanbul'dan Avrupa'ya seyahat deneyimini çeşitlendiriyor. ISG'nin iş ortaklarından Pegasus Havayolları, 15 Mayıs'tan itibaren İstanbul Sabiha Gökçen'den ilk kez Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya (BTS) yeni uluslararası seferlere başladı.

Bu yeni rota, Pegasus Havayolları'nın 2024 yılında Hırvatistan'da Zagreb, Mısır'da Sfenks, Kazakistan'da Aktau , Bulgaristan'da Sofya ve Moldova'da Kişinev'den sonra başlattığı 6'ıncı yeni uluslararası hattı oldu. İstanbul Sabiha Gökçen ile Bratislava arasında çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftada 2 kez uçuş yapılacak.

Yeni hat 23 bin uluslararası yolcu kazandıracak

Bu yeni hattın Sabiha Gökçen'e yılın geri kalanında ek olarak 23 bin uluslararası yolcu getirmesi bekleniyor. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı böylece 53 ülkede 40 iç hat ve 122 dış hat noktasına hizmet verir hale gelirken genel olarak 162 destinasyona güçlü şekilde bağlanacak. Sabiha Gökçen, 2024'ün ilk aylarından itibaren yolcu sayısını düzenli olarak artırmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ISG İcra Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Serhat Soğukpınar, Sabiha Gökçen Havalimanı olarak, turizm sezonunun başında açılan bu yeni hat ile İstanbul'u Avrupa'nın köklü şehirlerinden birine daha direkt uçuş ile bağladıklarını belirtti.

Soğukpınar, "Hem İstanbul'dan Bratislava'ya hem de Bratislava'dan İstanbul'a seyahat edecek olan misafirlerimize konfor ve kolaylık sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa'nın göbeği sayılan Bratislava'ya uzanan bu hat, ISG'nin Avrupa bağlantılarını güçlendiren önemli gördüğümüz iş birliklerinden birini oluşturmakta. Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.