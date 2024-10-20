Brent Petrol, OPEC ve IEA raporlarının ardından sert düştü

OPEC'in küresel petrol talebi öngörüsünü üç ay üst üste aşağı yönlü revize etmesinin ardından Brent petrol fiyatı, haftalık bazda yüzde 7,3 değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Petrol piyasalarında yaşanan bu sert düşüş, Çin'in ekonomik durgunluğuna ve bu ülkenin talebindeki zayıflığa bağlanıyor. Özellikle Çin’deki gayrimenkul sektöründeki daralma ve buna bağlı olarak petrol talebinin düşük seyretmesi, küresel petrol piyasasında olumsuz etkiler yarattı.

OPEC, 14 Ekim'de yayımladığı raporda, 2024'e ilişkin küresel petrol talebine yönelik beklentilerini aşağı yönlü revize ederek, talebin bu yıl günde 104 milyon 140 bin varil olacağını tahmin etti. Bu tahmin, önceki tahminlere göre 106 bin varil daha düşük bir seviyede bulunuyor.

Viyana Enerji Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Fereydoun Barkeshli, Çin'in küresel petrol talebinin itici gücü olduğuna dikkat çekerek, ülkenin ekonomik büyümesine yönelik endişelerin talepte artış yaratmadığını belirtti. Barkeshli, “Uluslararası petrol piyasası, Çin'de talep artışı olmadan güzel günler göremeyecek,” dedi.

Bağımsız petrol analisti Gaurav Sharma ise petrol piyasasının arz fazlasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, “2024 yılı arz fazlası ile kapatılacak ve 2025’e aynı şekilde girilecek,” açıklamasını yaptı.