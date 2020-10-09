"Brexit müzakerelerinde bazı alanlarda ilerleme sağlandı"

09 Ekim 2020

Sözcü, "Bu hafta faydalı görüşmeler yapıldı ve bazı alanlarda ilerleme sağlandı. Bununla birlikte, bazı önemli konular üzerinde hala farklılıklar devam ediyor" dedi.

Brexit müzakerecilerinin bugün resmi bir bildiri yayınlamalarının planlanmadığını ve bir anlaşma için çalışmaların gelecek hafta devam edeceğini ifade eden Sözcü, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya ulaşmak istediğini vurguladı.

AB'den bir diplomat da AB'nin Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier'in İngiliz meslektaşı David Frost ile yapacağı görüşmenin ardından hemen Brüksel'e döneceğini, ortak bir açıklama olmayacağını ifade etmişti.